Будківський залишився без клубу
Пилип Будківський
ФК Полісся
Нападник житомирського Полісся Пилип Будківський покинув клуб після того, як його перевели у другу команду "вовків".
Про це він повідомив у коментарі Sport.ua.
"Вчора вдень забрав документи в офісі житомирського клубу. З 14 серпня маю статус вільного агента. Бувають періоди в житті, які треба пройти, і таке трапляється у кожної людини.
Так, звичайно, на душі болісно, адже ми багато пройшли з клубом — були і підвищення в класі, і потрапляння в єврокубки. Тож хочеться сказати всім дякую за спільну роботу. Вже відсьогодні почну займатися пошуком нової команди", — сказав футболіст.
Нагадаємо, Пилип перейшов у команду в середині січня 2022 року. В минулому сезоні він провів 20 матчів, відзначившись п'ятьма голами.