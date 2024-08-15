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Будківський залишився без клубу

Андрій Яросименко — 15 серпня, 16:32
Будківський залишився без клубу
Пилип Будківський
ФК Полісся

Нападник житомирського Полісся Пилип Будківський покинув клуб після того, як його перевели у другу команду "вовків".

Про це він повідомив у коментарі Sport.ua.

"Вчора вдень забрав документи в офісі житомирського клубу. З 14 серпня маю статус вільного агента. Бувають періоди в житті, які треба пройти, і таке трапляється у кожної людини.

Так, звичайно, на душі болісно, адже ми багато пройшли з клубом — були і підвищення в класі, і потрапляння в єврокубки. Тож хочеться сказати всім дякую за спільну роботу. Вже відсьогодні почну займатися пошуком нової команди", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Пилип перейшов у команду в середині січня 2022 року. В минулому сезоні він провів 20 матчів, відзначившись п'ятьма голами.

Будківський Полісся Полісся-2 Статус вільного агента

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