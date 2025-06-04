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Будківський: Усик легко увійшов у колектив Полісся

Олег Дідух — 4 червня 2025, 16:23
Будківський: Усик легко увійшов у колектив Полісся
Пилип Будківський
ФК Зоря Луганськ

Екснападник Полісся Пилип Будківський поділився враженнями від спілкування з зірковим боксером Олександром Усиком, який формально є гравцем житомирського клубу та проводив із командою збори.

Слова Будківського наводить YouTube-канал Дениса Бойка.

"Коли Усик приїхав, він почав розповідати дуже багато історій. Якось легко увійшов у колектив з історіями своїми, було прикольно послухати, для себе щось взяти. Не тільки один футбол був – про бокс, з Криму, щось він розповідав постійно.

Спілкувався відкрито. Нас виганяли з вечері, бо в нього історії не закінчувалися. В Туреччині ми сидимо, вже поїли, вже трошки куняємо – два тренування. А в нього історії не закінчуються. Дуже легко увійшов у команду, дуже комунікабельна, відкрита, добра людина. На рингу він зовсім інший", – заявив форвард.

Раніше новий головний тренер Полісся Руслан Ротань оцінив, яку роль в команді може відіграти Усик.

Будківський Полісся Олександр Усик

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