Будківський: Усик легко увійшов у колектив Полісся
Екснападник Полісся Пилип Будківський поділився враженнями від спілкування з зірковим боксером Олександром Усиком, який формально є гравцем житомирського клубу та проводив із командою збори.
Слова Будківського наводить YouTube-канал Дениса Бойка.
"Коли Усик приїхав, він почав розповідати дуже багато історій. Якось легко увійшов у колектив з історіями своїми, було прикольно послухати, для себе щось взяти. Не тільки один футбол був – про бокс, з Криму, щось він розповідав постійно.
Спілкувався відкрито. Нас виганяли з вечері, бо в нього історії не закінчувалися. В Туреччині ми сидимо, вже поїли, вже трошки куняємо – два тренування. А в нього історії не закінчуються. Дуже легко увійшов у команду, дуже комунікабельна, відкрита, добра людина. На рингу він зовсім інший", – заявив форвард.
Раніше новий головний тренер Полісся Руслан Ротань оцінив, яку роль в команді може відіграти Усик.