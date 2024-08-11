Ашур пояснив переведення Козака і Будківського у Полісся-2

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур розповів, що Артема Козака та Пилипа Будківського перевели в другу команду, щоб вони могли отримувати тренувальний процес.

Про це він розповів в етері YouTube-каналу "УПЛ-ТБ".

"Переведені для того, щоби продовжувати отримувати тренувальний процес. Поки буде визначатися ситуація з подальшими, скажімо так, рухами в їхній кар’єрі, ми маємо надавати тренувальний процес, і через це було переведення, а не те, що ми перевели через щось ще. Це було клубне спільне рішення. Я припускаю, що в кожній команді будь-яка історія починається, будь-яка історія закінчується.

Чи варто зараз коментувати причини? Мені здається, є багато речей, які є внутрішніми справами клубу. І в цій ситуації, якщо клуб вирішить це прокоментувати — значить це буде трохи згодом. Але наразі переведення в другу команду — це можливість надати тренувальний процес, а далі вже долю вирішує клуб з точки зору того, які будуть подальші інтереси до гравців", — сказав наставник.

Зазначимо, що напередодні Полісся мінімально перемогло донецький Шахтар в матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги. Після фінального свистка гравці Шахтаря та Полісся влаштували масову бійку.

Сутичка зав'язалася між Євгеном Волинцем та Валерієм Бондарем, і за лічені секунди переросла у масштабну конфронтацію за участі всіх інших гравців та персоналу.

За цю перемогу президент житомирського клубу Геннадій Буткевич пообіцяв гравцям шалені преміальні.