Піхальонок: Змогли перевернути гру з Шахтарем

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок оцінив вольову перемогу над Шахтарем (2:1) у межах 1/8 фіналу Кубку України.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Перший тайм нам не вдався, Шахтар мав дуже багато моментів, міг забивати 3-4 м’ячі та закривати гру. На щастя, Руслан Нещерет зіграв дуже класно у цих моментах, виручив. Після того як на початку другої половини зустрічі Шахтар забив м’яч, ми перевернули гру та контролювали її. Це стало переломним моментом. Невдалий перший тайм? Це футбол, не може бути завжди все добре. У другій половині зустрічі трохи змінили схему. Взагалі, розмова у перерві була спокійною, конструктивною, без крику. Так, ми спочатку пропустили, але в цілому, у другому таймі зіграли набагато краще – створили достатньо моментів, забили два м’ячі та перемогли", – сказав він.

Також Піхальонок розповів про те, як на команду вплинув пропущений гол від Шахтаря.

"Після того, як ми пропустили, почали грати зовсім по-іншому. Будемо детально розбирати цей матч, бо в неділю знову поєдинок з Шахтарем вже у чемпіонаті, у ньому потрібно починати так грати з перших хвилин, а не з 55-ї", – сказав Піхальонок.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Класичного.

Зауважимо, що напередодні уже визначилася два чвертьфіналісти Кубку України – ними стали Інгулець і ЛНЗ, які пройшли Вікторію та Рух відповідно.