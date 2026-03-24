Усі розділи
Поляки фаворити в матчі з Албанією: Піхальонок – про потенційних суперників України у відборі до ЧС-2026

Сергій Шаховець — 24 березня 2026, 19:05
Олександр Піхальонок
instagram.com/pikhalonok76/

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок зробив прогноз на півфінальний матч відбору до ЧС-2026 Польща – Албанія.

Про це 28-річний футболіст розповів ютуб-каналу ВЗБІРНА.

Піхальонок повідомив, що обговорював цей матч з тренером Динамо. На думку хавбека "біло-синіх", збірну Польщі очікує непростий поєдинок з Албанією.

"У нас в Динамо є тренер зі стандартів Мацей Кендзьорек. Він каже, що Польща точно буде у фіналі плей-оф і на чемпіонаті світу. Я йому казав, що албанці виграють.

Звісно, що поляки фаворити в цьому матчі. Але коли наша збірна грала з Албанією, то це дуже непростий суперник. Полякам буде дуже непросто", – сказав Піхальонок.

Нагадаємо, що збірна України у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 зустрінеться зі Швецією. Матч в іспанській Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Переможець протистояння зустрінеться з тріумфатором пари Польща – Албанія. Фінальний поєдинок за путівку на Мундіаль відбудеться 31 березня.

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко висловився з приводу можливого виходу України на чемпіонат світу-2026.

