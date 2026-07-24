Піхальонок – про поразку від ПАОКа у Лізі Європи: Самі собі забили два м'ячі після власних помилок

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок висловився про болючу поразку від грецького ПАОКа (2:3) у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27.

Його слова, які він сказав в етері Football Hub, цитує сайт киян.

Капітан "біло-синіх" відзначив, що команді не вистачало спокою в оборонних діях. За його словами, два м'ячі суперника були забиті після їхніх же помилок.

"Думаю, що не вистачило спокою в обороні, бо ми самі собі забили два м'ячі після власних помилок. Коли припускаєшся таких похибок проти такої команди, як ПАОК, вони одразу за це карають. А якщо брати гру попереду – так, у нас були моменти, особливо наприкінці матчу, коли ПАОК підсів, і хвилин за двадцять до кінця могли забивати та вирвати нічию. У нас є друга гра, тому будемо готуватися", – відповів Піхальонок.

Також півзахисник розповів про провокації зі сторони фанатів ПАОКа, які під час матчу на гостьовому секторі вивісили російський прапор, спровокувавши українських уболівальників.

"Будуть провокації, звісно. І навіть зараз вони спровокували нас. Ми вже бігли до їхніх фанатів, але гравці ПАОКа нас заспокоювали. Вони розуміють, що у нас у країні війна. Я кажу: "Що ваші вболівальники роблять?" Вони навіть російський прапор дістають та показують – нашим уболівальникам, нам. Гравці ПАОКа нормально повелися, заспокоїли нас і підійшли до фанів. Але я теж так думаю, що в Греції буде багато такого", – зазначив Олександр.

Також після поєдинку своїми емоціями поділився головний тренер киян Ігор Костюк.

Матч-відповідь ПАОК – Динамо відбудеться 30 липня о 20:45 (за київським часом).