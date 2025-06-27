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Буковина підписала ексголкіпера ЛНЗ і Карпат

Олег Дідух — 27 червня 2025, 16:48
Буковина підписала ексголкіпера ЛНЗ і Карпат
Герман Пеньков
ФК Буковина

Український голкіпер Герман Пеньков став гравцем першолігової Буковини.

Про це повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

Термін дії контракту з 31-річним воротарем не називається. В складі Буковини Пеньков виступатиме під 94-м номером.

Пеньков перейшов у Буковину на правах вільного агента, попереднім клубом воротаря був ЛНЗ. Кольори черкаського клубу він захищав з 2023 року.

Голкіпер є вихованцем донецького Металурга. На дорослому рівні виступав за Сталь (Кам’янське), львівські Карпати, донецький Олімпік, ФК Львів, закарпатський Минай і вірменський Пюнік. У 2015 році провів один матч за молодіжну збірну України U-21.

Раніше Буковина представила весь тренерський штаб нового наставника команди Сергія Шищенка.

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