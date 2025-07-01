Карпати оголосили про відхід півзахисника

Львівські Карпати та півзахисник Євген Підлепенець припинили співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони припинили дію контракту за обопільною згодою.

"Футбольний клуб Карпати щиро дякує Євгену за значний внесок у розвиток клубу, зокрема, за вихід команди в УПЛ та виступи у зелено-білій футболці у дивізіоні найсильніших та бажає подальших успіхів у ігровій кар’єрі", – йдеться в повідомленні.

Хавбек приєднався до львівської команди влітку 2023 року. За два роки у складі "левів" Підлепенець зіграв 49 матчів, забив вісім м’ячів і оформив десять асистів.

Напередодні "зелено-білі" підсилилися 22-річним вихованцем львівського футболу Ярославом Карабіним.