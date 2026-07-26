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Комплект хакі та нашивки з позивними полеглих героїв: Кривбас презентував нову форму

Олександр Булава — 26 липня 2026, 12:47
Комплект хакі та нашивки з позивними полеглих героїв: Кривбас презентував нову форму

Криворізький Кривбас презентував три комплекти ігровової форми на сезон-2026/27 – червоний, білий та стриманий хакі

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова форма носить глибокий меморіальний та патріотичний характер. Особливою деталлю стали девʼять червоних сердець. Це меморіал девʼяти дітям, які загинули 4 квітня 2025 року внаслідок варварського обстрілу Кривого Рогу.

"Кожне серце – це життя, яке ми памʼятаємо. Це біль, що перетворюється на силу", – йдеться в повідомленні.

Комплект кольору хакі присвячений українським військовим. Крім того, на кожній із трьох футболок розміщено нашивки з позивними полеглих фанів Кривбасу.

Нагадаємо, напередодні Кривбас оголосив про перехід 24-річного португальського захисника Джиммі Мпанзу.

Кривбас

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