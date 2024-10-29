Відпрацьовую такі удари: Підгурський прокоментував свій шалений гол у ворота Карпат

Півзахисник львівського Руха Денис Підгурський розповів, як йому вдалося забити неймовірним дальнім ударом у ворота Карпат у матчі 1/8 фіналу Кубку України (1:0).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Зараз емоції переповнюють, я не втримав сліз, адже це дуже важливо для мене. Я відпрацьовую такі удари, і хочу подякувати Віталію Романюку, адже ледь не щодня після тренувань ми залишаємось і працюємо над ударами. Схожі моменти ми тренували два дні тому, і Віталій Вікторович тоді сказав: "Ти вийдеш і заб’єш".

Я – опорний півзахисник і в грі часто виникають моменти, коли можна вдарити здалеку, й так сталось в епізоді із забитим голом. Моя сім’я приїхала підтримати мене і після голу, я показав їм сердечко. В першу чергу це для мого племінника та сестри", – сказав Підгурський.

Нагадаємо, тиждень тому Карпати і Рух грали між собою в 10 турі чемпіонату України. Тоді команда Лупашка перемогла з рахунком 1:0.