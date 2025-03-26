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Ексгравець збірної України став на захист Реброва після поразки від Бельгії

Олександр Булава — 26 березня 2025, 18:39
Ексгравець збірної України став на захист Реброва після поразки від Бельгії
Сергій Ребров
УАФ

Колишній гравець донецького Шахтаря та збірної України Іван Петряк вважає, що головному тренеру національної команди Сергію Реброву потрібно більше часу, щоб показати результат.

Цитує футболіста Sport.ua.

"У моєму розумінні Сергій Станіславович – дуже хороший тренер. Я грав під його керівництвом і особисто бачив, що Ребров – фанат свого діла. Щоб ви собі розуміли, він перший приїжджав на базу й останнім звідти їхав, тобто сидів на базі аж до вечора.

Також я вважаю, що він відійшов від якихось наших стандартних методик і розвивається, прогресує та покращує свою роботу.

Звичайно, що були трохи невдалі матчі, але все ж можна сказати, що збірна добре провела чимало поєдинків. Я вважаю, що тут Реброву потрібно трохи часу, оскільки збірна – це не клуб, тут буває трохи більше проблем.

У клубі ти бачиш, які футболісти в тебе є, в якому вони стані, а тут все по-іншому. Але знову ж таки, Сергій Станіславович – дуже хороший тренер", – сказав Петряк.

Нагадаємо, напередодні Україна програла Бельгії у двоматчевому протистоянні за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

"Синьо-жовті" підходили до матчу-відповіді, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Іван Петряк

Іван Петряк

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