Петрокуб здолав Нью-Сейнтс та вийшов до плейоф кваліфікації Ліги Європи

Молдавський Петрокуб зіграв унічию з валлійським Нью-Сейнтс та за сумою двох матчів вийшов до плейофу кваліфікації групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2024/2025.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0. У першій грі молдавський клуб мінімально переміг — 1:0.

Ліга Європи УЄФА-2024/2025 — Кваліфікація

Третій раунд, 13 серпня

Нью-Сейнтс (Вельс) — Петрокуб (Молдова) 0:0

У вирішальному раунді відбору до групового етапу Ліги Європи Петрокуб зустрінеться з болгарським Лудогорцем, який напередодні програв Карабаху з рахунком 7:2 та вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Динамо переграло Рейнджерс та вийшло до плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів.