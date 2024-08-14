Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Петрокуб здолав Нью-Сейнтс та вийшов до плейоф кваліфікації Ліги Європи

Станіслав Лисак — 14 серпня, 01:14
Петрокуб здолав Нью-Сейнтс та вийшов до плейоф кваліфікації Ліги Європи

Молдавський Петрокуб зіграв унічию з валлійським Нью-Сейнтс та за сумою двох матчів вийшов до плейофу кваліфікації групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2024/2025.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0. У першій грі молдавський клуб мінімально переміг — 1:0.

Ліга Європи УЄФА-2024/2025 — Кваліфікація
Третій раунд, 13 серпня

Нью-Сейнтс (Вельс) — Петрокуб (Молдова) 0:0

У вирішальному раунді відбору до групового етапу Ліги Європи Петрокуб зустрінеться з болгарським Лудогорцем, який напередодні програв Карабаху з рахунком 7:2 та вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Динамо переграло Рейнджерс та вийшло до плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга Європи Петрокуб Нью-Сейнтс

Петрокуб

Фенербахче переміг Лугано, Слован розгромив Цельє у 2 етапі кваліфікації ЛЧ
Динамо знищило Партизан, Фенербахче та Лугано створили гольову феєрію: результати 2 кваліфікаційного раунду ЛЧ
Ордабаси Бесєдіна, Пластуна та Макаренка вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів
Слован здолав Стругу, Лудогорець переміг Динамо Батумі: результати кваліфікації ЛЧ
Динамо зіграло внічию з Петрокубом у контрольному матчі

Останні новини