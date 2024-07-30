Фенербахче переміг Лугано, Слован розгромив Цельє у 2 етапі кваліфікації ЛЧ

У вівторок, 30 липня відбулися 7 матчів-відповідей 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Зокрема, турецький Фенербахче пройшов у наступний етап після перемоги над Лугано, а Слован Братислава розгромив Цельє зі Словенії.

Ліга чемпіонів-2024/25

2 кваліфікаційний раунд

Матчі-відповіді, 30 липня

Карабах (Азербайджан) — Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 5:0 (3:0)

Перший матч: 2:0

Голи: 1:0 - 17 Жуніньйо, 2:0 - 31 Жуніньйо, 3:0 - 44 Жуніньйо, 4:0 - 66 Бензія, 5:0 - 72 Андраде

Петрокуб (Молдова) — АПОЕЛ (Кіпр) 1:1 (0:0)

Перший матч: 0:1

Голи: 1:0 - 60 Плетіке, 1:1 - 65 Маркіньюш

Спарта Прага (Чехія) — Шемрок Роверс (Ірландія) 4:2 (2:1)

Перший матч: 2:0

Голи: 1:0 - 29 Олатунджі, 1:1 - 32 Грін, 2:1 - 41 Росс, 2:2 - 47 Грін, 3:2 - 48 Серенсен, 4:2 - 71 Туці

Фенербахче (Туреччина) — Лугано (Швейцарія) 2:1 (0:1)

Перший матч: 4:3

Голи: 0:1 - 7 Бельхадж, 1:1 - 59 Джеко, 2:1 - 90+3 Шиманський

Нью-Сейнтс (Вельс) — Ференцварош (Угорщина) 1:2 (0:1)

Перший матч: 0:5

Голи: 0:1 - 43 Захаріассен, 0:2 - Ромменс, 1:2 - 90+1 Деніелс

Слован Братислава (Словаччина) — Цельє (Словенія) 5:0 (2:0)

Перший матч: 1:1

Голи: 1:0 - 17 Толич, 2:0 - 30 Стрелец, 3:0 - 60 Мак, 4:0 - 72 Стрелец, 5:0 - 75 Барсегян

Вилучення: Вулкішевич (Цельє) 16.

Клаксвік (Фарерські острови) — Мальме (Швеція) 3:2 (1:1)

Перший матч: 1:4

Голи: 1:0 - 2 Бернтссон, 1:1 - 13 Болін, 1:2 - 59 Крістіансен (пен.), 2:2 - 65 Фредеріксберг, 3:2 - 90+3 Фредеріксберг

Нагадаємо, завтра, 31 липня, відбудеться матч-відповідь між київським Динамо та сербським Партизаном. У першому поєдинку кияни здобули розгромну перемогу з рахунком 6:2.

У разі перемоги у двоматчевому протистоянні, "біло-сині" зіграють проти шотландського Рейнджерса. Шахтар розпочне виступи в Лізі чемпіонів-2024/25 з групового етапу.