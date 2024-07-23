Карабах переміг Лінкольн, Мальме розгромив Клаксвік: результати 2 кваліфікаційного раунду ЛЧ

Сьогодні, 23 липня, стартував 2 раунд кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25 з футболу.

Зокрема, у першому матчі протистояння азербайджанський Карабах переміг Лінкольн з Гібралтару, а шведський Мальме розгромив Клаксвік з Фарерських островів.

Ліга чемпіонів-2024/25

2 кваліфікаційний раунд

Перші матчі, 23 липня

Буде-Глімт (Норвегія) — РФС (Латвія) 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Міккельсен, 2:0 - 18 Салтнес, 3:0 - 40 Карскармо, 4:0 - 76 Міккельсен

Паневежис (Литва) — Ягеллонія (Польща) 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 15 Імас, 0:2 - 28 Імас, 0:3 - 29 Імас, 0:4 - Хансен

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Карабах (Азербайджан) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Жуніньо, 0:2 - 75 Байрамов

АПОЕЛ (Кіпр) — Петрокуб (Молдова) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 -38 Маркіньюш

Мальме (Швеція) — Клаксвік (Фарерські острови) 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 -21 Йонсен, 2:0 -37 Болін, 3:0 - 43 Йонсен, 3:1 - 71 Фредеріксберг, 4:1 - 85 Рієкс

Стяуа (Румунія) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 71 Бітон, 1:1 - 76 Альхассан

Сьогодні також відбудеться 5 матчів кваліфікації Ліги чемпіонів:

21:00 Динамо Київ — Партизан

21:00. УЕ Санта Колома — Мідтьюлланн

21:00. Ференцварош — Нью-Сейнтс

21:30. Лугано — Фенербахче

22:00. Шемрок Роверс — Спарта Прага

Нагадаємо, у разі перемоги у двоматчевому протистоянні, київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса. Шахтар розпочне виступи в Лізі чемпіонів-2024/25 з групового етапу.