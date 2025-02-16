Динамо Київ – Петрокуб: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Сьогодні, 16 лютого, київське Динамо проведе два завершальні спаринги в межах зимових зборів у Туреччині.

Одним з суперників стане молдавський Петрокуб. Старт поєдинку заплановано на 16:00 за київським часом. У прямому етері цей матч транслюватиме сайт "Чемпіон".

Зазначимо, що о 10:30 столичний колектив зіграє спаринг проти РФШ, проте трансляція поєдинку відсутня.

Раніше повідомлялось, що "біло-сині" дозаявили на другу частину УПЛ 16-річного воротаря.