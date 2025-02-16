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Динамо Київ – Петрокуб: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 10:01
Динамо Київ – Петрокуб: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Динамо

Сьогодні, 16 лютого, київське Динамо проведе два завершальні спаринги в межах зимових зборів у Туреччині.

Одним з суперників стане молдавський Петрокуб. Старт поєдинку заплановано на 16:00 за київським часом. У прямому етері цей матч транслюватиме сайт "Чемпіон".

Зазначимо, що о 10:30 столичний колектив зіграє спаринг проти РФШ, проте трансляція поєдинку відсутня.

Раніше повідомлялось, що "біло-сині" дозаявили на другу частину УПЛ 16-річного воротаря.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Петрокуб

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