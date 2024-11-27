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Башакшехір втратив перемогу над Петрокубом у Лізі конференцій

Олександр Булава — 27 листопада 2024, 19:34
Башакшехір втратив перемогу над Петрокубом у Лізі конференцій

Турецький Башакшехір вдома зіграв внічию з молдавським Петрокубом у 4 турі Ліги конференцій.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. На гол польського нападника Кшиштофа Пйонтека, який реалізував пенальті, гості відповіли влучним ударом Іона Борса на 90+6 хвилині гри.

Турецький клуб з 2 балами посідає 31 місце в турнірній таблиці. Петрокуб здобув перше очко в турнірі та розташувався на 33-й позиції.

Ліга конференцій-2024/25
4 тур, 27 листопада

Башакшехір (Туреччина) – Петрокуб (Молдова) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Пйонтек, 1:1 – 90+6 Борс

Зазначимо, що решта матчів туру відбудуться у четвер, 28 листопада.

Башакшехір Петрокуб Ліга конференцій сезону-2024/25

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