Башакшехір втратив перемогу над Петрокубом у Лізі конференцій

Турецький Башакшехір вдома зіграв внічию з молдавським Петрокубом у 4 турі Ліги конференцій.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. На гол польського нападника Кшиштофа Пйонтека, який реалізував пенальті, гості відповіли влучним ударом Іона Борса на 90+6 хвилині гри.

Турецький клуб з 2 балами посідає 31 місце в турнірній таблиці. Петрокуб здобув перше очко в турнірі та розташувався на 33-й позиції.

Ліга конференцій-2024/25

4 тур, 27 листопада

Башакшехір (Туреччина) – Петрокуб (Молдова) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Пйонтек, 1:1 – 90+6 Борс

Зазначимо, що решта матчів туру відбудуться у четвер, 28 листопада.