Емоції вийшли на перший план, – Первак висловився про поразку Лівого берега від Інгульця

Головний тренер Лівого берега Віталій Первак висловився про поразку команди від Інгульця в матчі 28 туру УПЛ.

Думку фахівця наводить пресслужба киян.

"У моменті з вирішальним пропущеним м’ячем необхідно було раніше порушувати правила. У нас є досвідчені футболісти, які у ключові епізоди мають підказувати та ухвалювати правильні рішення. Інколи треба допомагати не ділом, а словом.



Після нашого забитого м’яча на перший план вийшли емоції. Коли вони беруть гору, то складно деякі дії пояснити. Наприклад, у нас ніколи не вкидав аути Шаповал. Це психологія… Чекаємо забитих м’ячів від нападників, а вони не можуть відзначитися. Поки у нас найкращий бомбардир – захисник Сідней.