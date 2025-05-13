Емоції вийшли на перший план, – Первак висловився про поразку Лівого берега від Інгульця
Головний тренер Лівого берега Віталій Первак висловився про поразку команди від Інгульця в матчі 28 туру УПЛ.
Думку фахівця наводить пресслужба киян.
"У моменті з вирішальним пропущеним м’ячем необхідно було раніше порушувати правила. У нас є досвідчені футболісти, які у ключові епізоди мають підказувати та ухвалювати правильні рішення. Інколи треба допомагати не ділом, а словом.
Після нашого забитого м’яча на перший план вийшли емоції. Коли вони беруть гору, то складно деякі дії пояснити. Наприклад, у нас ніколи не вкидав аути Шаповал. Це психологія… Чекаємо забитих м’ячів від нападників, а вони не можуть відзначитися. Поки у нас найкращий бомбардир – захисник Сідней.
Добре, що зрівняли рахунок, але результат на табло. Треба працювати й зіграти свій найкращий матч сезону проти Руху. А далі будемо вже дивитися і готуватися до останнього туру", – розповів Первак.
За підсумками туру Лівий берег посідає 15 місце у турнірній таблиці, набравши 23 залікові бали.
У наступному поєдинку колектив Первака гратиме проти Руха – матч відбудеться 18 травня, а стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Інгульця Василь Кобін.