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Емоції вийшли на перший план, – Первак висловився про поразку Лівого берега від Інгульця

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 07:29
Емоції вийшли на перший план, – Первак висловився про поразку Лівого берега від Інгульця
Віталій Первак
ФК Лівий Берег

Головний тренер Лівого берега Віталій Первак висловився про поразку команди від Інгульця в матчі 28 туру УПЛ.

Думку фахівця наводить пресслужба киян.

"У моменті з вирішальним пропущеним м’ячем необхідно було раніше порушувати правила. У нас є досвідчені футболісти, які у ключові епізоди мають підказувати та ухвалювати правильні рішення. Інколи треба допомагати не ділом, а словом.

Після нашого забитого м’яча на перший план вийшли емоції. Коли вони беруть гору, то складно деякі дії пояснити. Наприклад, у нас ніколи не вкидав аути Шаповал. Це психологія… Чекаємо забитих м’ячів від нападників, а вони не можуть відзначитися. Поки у нас найкращий бомбардир – захисник Сідней.

Добре, що зрівняли рахунок, але результат на табло. Треба працювати й зіграти свій найкращий матч сезону проти Руху. А далі будемо вже дивитися і готуватися до останнього туру", – розповів Первак.

За підсумками туру Лівий берег посідає 15 місце у турнірній таблиці, набравши 23 залікові бали.

У наступному поєдинку колектив Первака гратиме проти Руха – матч відбудеться 18 травня, а стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Інгульця Василь Кобін.

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Лівий берег

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