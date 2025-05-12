Пацієнт скоріше живий, ніж мертвий: Кобін – про перемогу Інгульця над Лівим Берегом
Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував перемогу над Лівим Берегом (2:1) у 28-му турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що гра була напруженою.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Гра була напруженою. Всі прекрасно розуміли, і навіть я розумів, що мені, приходячи до вас після гри, потрібно буде констатувати факт, як лікарю у лікарні, коли пацієнт важко хворий. Можу констатувати, що пацієнт скоріше живий, ніж мертвий. Ми у боротьбі, так що все попереду.
Дійсно, хочу відзначити Лосенка та Фарасеєнка, але, в першу чергу хочу відзначити всю команду, бо вони важко працювали весь тиждень, готувались до важкого матчу. Тому слід відзначити всю команду, в тому числі тих, хто вийшов з лави запасних, тому що провели чудовий другий гол", – зазначив Кобін.
Завдяки цьому результату команда Петрово набрала 23 бали і обійшла в турнірній таблиці свого сьогоднішнього суперника за рахунок особистих зустрічей. З турнірною таблицею за два тури до завершення можна ознайомитися ТУТ.