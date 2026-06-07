Три футболісти виграли справу проти Інгульця

Футбольний клуб Інгулець програв справу проти трьох колишніх гравців команди – Юрія Козиренка, Олександра Козака та Максима Мельничука.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За їхньою інформацією, Палата з вирішення спорів УАФ визнала правоту вказаної вище трійки футболістів, які півтора року тому подали позов проти Інгульця через те, що їх безпідставно відсторонили від тренувань із першою командою, попри багатомісячну заборгованість клубу.

Згідно з рішенням Палати, Інгулець повинен виплатити гравцям зарплати за 6 місяців та компенсацію за достроковий розрив контрактів. Точна сума, яку Інгулець буде змушений виплатити, не називається.

Раніше повідомлялося про те, що президент Інгульця Олександр Поворознюк не планує звільняти головного тренера команди Василя Кобіна.