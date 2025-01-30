Перспективний вихованець Барселони перейшов до Аль-Іттіхада

Вихованець академії Барселони Унаї Ернандес став гравцем саудівського клубу Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Сума трансферу склала 4,5 мільйони євро, але строки підписаного контракту залишається невідомими.

From Barcelona to Jeddah! 🛫

Unai Hernández is now a Tiger! 🐅💎 pic.twitter.com/GFWGEXwpVO — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) January 30, 2025

Ернандес не встиг дебютувати за дорослу команду Барселони, зігравши у сезон-2024/25 20 матчів у чемпіонаті U-19 20 матчів, в яких забив 9 голів та записав на свій рахунок три результативні передачі.

Зазначимо, що у складі Аль-Іттіхаду грають такі футболісти, як Карім Бензема, Фабіньо, Нголо Канте та Мусса Діабі.

Раніше саудівський клуб цікавився підписанням капітана Манчестер Сіті, проте виконавець вирушив до Мілана.

Окрім того, інший представник чемпіонату Саудівської Аравії звільнив легенду Ліверпуля з посади головного тренера команди.