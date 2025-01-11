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Гвардіола підтвердив відхід одного з провідних гравців Манчестер Сіті

Станіслав Лисак — 11 січня 2025, 22:41
Гвардіола підтвердив відхід одного з провідних гравців Манчестер Сіті
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола підтвердив інформацію про бажання правого захисника команди Кайла Вокера покинути клуб.

Про це іспанський фахівець розповів після перемоги над Солфордом у Кубку Англії (8:0).

"Два дні тому Кайл (Вокер, - прим.) попросив розглянути варіанти для гри за кордоном та завершити його кар'єру", – сказав Гвардіола.

Кайл Вокер приєднався до Манчестер Сіті з Тоттенгема за 53 млн євро у 2017 році. З того часу 34-річний англієць виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, 6 разів АПЛ, 2 рази Кубок Англії та Суперкубок Англії, а також 4 рази Кубок англійської ліги.

За 7 з половиною років у складі "містян" Вокер провів 319 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 23 асисти.

Раніше повідомлялося, що правий захисник зацікавив одразу три клуби Саудівської Аравії: Аль-Ахлі, Аль-Іттіхад та Аль-Наср. Чинний контракт Вокера з Манчестер Сіті розрахований до літа 2026 року.

У цьому сезоні Кайл Вокер взяв участь у 18 матчах англійського клубу в усіх турнірах, де він записав на свій рахунок два попередження.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Кайл Вокер

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