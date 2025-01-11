Гвардіола підтвердив відхід одного з провідних гравців Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола підтвердив інформацію про бажання правого захисника команди Кайла Вокера покинути клуб.

Про це іспанський фахівець розповів після перемоги над Солфордом у Кубку Англії (8:0).

"Два дні тому Кайл (Вокер, - прим.) попросив розглянути варіанти для гри за кордоном та завершити його кар'єру", – сказав Гвардіола.

BREAKING: Pep Guardiola confirms Kyle Walker has asked to leave Man City and "explore options abroad" 🚨🔵 pic.twitter.com/APiGRzFcFE — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 11, 2025

Кайл Вокер приєднався до Манчестер Сіті з Тоттенгема за 53 млн євро у 2017 році. З того часу 34-річний англієць виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, 6 разів АПЛ, 2 рази Кубок Англії та Суперкубок Англії, а також 4 рази Кубок англійської ліги.

За 7 з половиною років у складі "містян" Вокер провів 319 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 23 асисти.

Раніше повідомлялося, що правий захисник зацікавив одразу три клуби Саудівської Аравії: Аль-Ахлі, Аль-Іттіхад та Аль-Наср. Чинний контракт Вокера з Манчестер Сіті розрахований до літа 2026 року.

У цьому сезоні Кайл Вокер взяв участь у 18 матчах англійського клубу в усіх турнірах, де він записав на свій рахунок два попередження.