Легенда Ліверпуля покинув посаду головного тренера саудівського клубу

Легендарний гравець Ліверпуля Стівен Джеррард залишив посаду головного тренера Аль-Іттіфак.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду було розірвано за обопільною згодою сторін. 44-річний наставник прийняв таке рішення через особисті причини.

"Ми раді оголосити про це рішення. Дякуємо Джеррарду за внесок у розвиток інфраструктури клубу", – йдеться в заяві клубу.

Джеррард очолив Аль-Іттіфак у липні 2023 року. Під його керівництвом команда провела 55 матчів, 19 з яких завершилися перемогою, 16 разів була зафіксована нічия, а 20 разів саудівці зазнавали поразки.

Зараз Аль-Іттіфак посіда 12 місце Саудівської професійної ліги, заробивши 19 очок у 17 турах чемпіонату.