Вейналдум змінив клуб у Саудівській Аравії

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Жоржиньо Вейналдум став гравцем Аль-Іттіхада.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Саудівської Аравії.

Контракт розрахований до завершення поточного сезону з опцією продовження ще на один рік. Вейналдум перейшов у Аль-Іттіхад на правах вільного агента, у липні поточного року завершився термін дії його контракту з іншим клубом із Саудівської Аравії, Аль-Іттіфаком.

Нідерландець виступав за цей клуб із літа 2023 року, коли покинув французький ПСЖ за 8 мільйонів євро. За цей час провів 101 матч у всіх турнірах, у яких забив 38 голів і зробив 17 асистів.

Також хавбек виступав за Феєнорд, ПСВ, Ньюкасл, Ліверпуль і Рому. Відзначився 28 голами в 96 матчах за збірну Нідерландів.

Також інтерес до Вейналдума проявляв Реал Солт-Лейк із МЛС.