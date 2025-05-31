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Перша тренерська любов, – Ротань тепло попрощався з Олександрією

Володимир Максименко — 31 травня 2025, 13:06
Перша тренерська любов, – Ротань тепло попрощався з Олександрією
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань чутливо попрощався з Олександрією, яку очолював протягом двох з половиною років.

Фахівець написав листа на адресу "містян" у своїх соцмережах.

"Два з половиною роки. 891 день. 81 матч. Ви назавжди залишитеся для мене першою тренерської любовʼю на клубному рівні. Ми створили неймовірний колектив. Створили всі разом – починаючи з президента клубу, який був завжди поруч і робив в цей складний час все від себе залежне, щоб команда почувалася комфортно!

Я дякую кожному, хто був поруч і наполегливо працював. Дякую керівникам за терпіння, а персоналу за відданість своєї справи! Окремо хочу подякувати хлопцям – ви приклад професіоналізму і наполегливої праці!

Ми вірили в вас, а ви повірили нам, і ніхто ні в кому не розчарувався. Це був складний крок, але прийшов час піти окремими шляхами. Піти з любовʼю у серці. Дякую тобі за все, моя Олександрія", – написав Ротань.

Нагадаємо, що молодий фахівець підписав трирічний контракт із Поліссям. 

В сезоні-2024/25 Олександрія набрала 67 очок, здобувши двадцять перемог, сім разів зігравши внічию та тричі поступилась, посівши вперше у своїй історії друге місце в УПЛ.

Раніше тренер житомирського колективу визначився зі своїм тренерським штабом.

Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

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