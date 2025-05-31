Перша тренерська любов, – Ротань тепло попрощався з Олександрією

Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань чутливо попрощався з Олександрією, яку очолював протягом двох з половиною років.

Фахівець написав листа на адресу "містян" у своїх соцмережах.

"Два з половиною роки. 891 день. 81 матч. Ви назавжди залишитеся для мене першою тренерської любовʼю на клубному рівні. Ми створили неймовірний колектив. Створили всі разом – починаючи з президента клубу, який був завжди поруч і робив в цей складний час все від себе залежне, щоб команда почувалася комфортно!

Я дякую кожному, хто був поруч і наполегливо працював. Дякую керівникам за терпіння, а персоналу за відданість своєї справи! Окремо хочу подякувати хлопцям – ви приклад професіоналізму і наполегливої праці!