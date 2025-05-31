Перша тренерська любов, – Ротань тепло попрощався з Олександрією
Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань чутливо попрощався з Олександрією, яку очолював протягом двох з половиною років.
Фахівець написав листа на адресу "містян" у своїх соцмережах.
"Два з половиною роки. 891 день. 81 матч. Ви назавжди залишитеся для мене першою тренерської любовʼю на клубному рівні. Ми створили неймовірний колектив. Створили всі разом – починаючи з президента клубу, який був завжди поруч і робив в цей складний час все від себе залежне, щоб команда почувалася комфортно!
Я дякую кожному, хто був поруч і наполегливо працював. Дякую керівникам за терпіння, а персоналу за відданість своєї справи! Окремо хочу подякувати хлопцям – ви приклад професіоналізму і наполегливої праці!
Ми вірили в вас, а ви повірили нам, і ніхто ні в кому не розчарувався. Це був складний крок, але прийшов час піти окремими шляхами. Піти з любовʼю у серці. Дякую тобі за все, моя Олександрія", – написав Ротань.
Нагадаємо, що молодий фахівець підписав трирічний контракт із Поліссям.
В сезоні-2024/25 Олександрія набрала 67 очок, здобувши двадцять перемог, сім разів зігравши внічию та тричі поступилась, посівши вперше у своїй історії друге місце в УПЛ.
Раніше тренер житомирського колективу визначився зі своїм тренерським штабом.