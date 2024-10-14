У мене закінчились гроші: Президент Маріуполя – про страйк гравців клубу
Президент ФСК Маріуполь Олександр Ярошенко розповів, чому команда не вийшла на матч з ФК ЮКСА.
Його слова передає "Український футбол".
"Команда не вийшла на гру через заборгованість по зарплаті, яка становить три місяці. Фінансування зараз немає, гроші закінчилися.
Це не пов'язано з припинення співпраці зі спонсором Кайррекс. Все фінансування клубом лежить на мені, і зараз у мене проблеми з фінансами.
Що буде з командою? Поки що нічого не знаю. Інвесторів шукаємо", – розповів
Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня гравці ФСК Маріуполь влаштували страйк і не вийшли на матч 12 туру Першої ліги проти ЮКСА в зв’язку з заборгованістю по зарплаті у три місяці.
На цей час ФСК Маріуполь посідає шосте місце у турнірній таблиці Групи Б Першої ліги з 12 очками у 9 матчах.