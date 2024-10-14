У мене закінчились гроші: Президент Маріуполя – про страйк гравців клубу

Президент ФСК Маріуполь Олександр Ярошенко розповів, чому команда не вийшла на матч з ФК ЮКСА.

Його слова передає "Український футбол".

"Команда не вийшла на гру через заборгованість по зарплаті, яка становить три місяці. Фінансування зараз немає, гроші закінчилися.

Це не пов'язано з припинення співпраці зі спонсором Кайррекс. Все фінансування клубом лежить на мені, і зараз у мене проблеми з фінансами.

Що буде з командою? Поки що нічого не знаю. Інвесторів шукаємо", – розповів