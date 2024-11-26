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Тренер Маріуполя: матч проти Кременя, швидше за все, не відбудеться

Олексій Мурзак — 26 листопада 2024, 17:42
Тренер Маріуполя: матч проти Кременя, швидше за все, не відбудеться
Олег Краснопьоров
ФК Карпати

Наставник ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров прокоментував фінансові труднощі команди, а також заявив, що матч 18 туру Першої ліги чемпіонату України проти Кременя може не відбутися.

Про це він повідомив у коментарі Українському футболу.

"У нас немає інформації про поєдинок Кремінь – ФСК Маріуполь. Швидше за все, він не відбудеться через фінансові проблеми нашого клубу. Президент Олександр Ярошенко контактує з командою, проте нової інформації немає – борги не сплачуються.

Потрібно шукати людей, які цікавляться футболом. Інших варіантів не бачу. Про тренувальні збори можете навіть не питати. Зараз головне – знайти інвесторів, і лише потім думати про тих, хто залишиться у команді.

Ніхто з гравців не покинув команду. Але нам п'ять місяців не платять зарплати. Футболісти будь-якої миті можуть розірвати контракт. Швидше за все, так і буде. Команда не збиратиметься на тренування найближчим часом – всі гравці поїхали додому", – розповів Краснопьоров.

Нагадаємо, 14 жовтня гравці ФСК Маріуполь відмовилися виходити на матч Першої ліги проти ЮКСА. Після того президент клубу Олександр Ярошенко заявив, що в нього закінчилися гроші. Згідно з розслідуванням Tribuna.com, у функціонера може бути бізнес в окупованому Маріуполі.

Після страйку ФСК Маріуполь провів два матчі завдяки фінансовій допомозі небайдужих меценатів. Команда Олега Краснопьорова розгромила Діназ та мінімально поступилася запорізькому Металургу.

Краснопьоров Чемпіонат України, Перша ліга ФСК Маріуполь

Краснопьоров

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