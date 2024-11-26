Тренер Маріуполя: матч проти Кременя, швидше за все, не відбудеться

Наставник ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров прокоментував фінансові труднощі команди, а також заявив, що матч 18 туру Першої ліги чемпіонату України проти Кременя може не відбутися.

Про це він повідомив у коментарі Українському футболу.

"У нас немає інформації про поєдинок Кремінь – ФСК Маріуполь. Швидше за все, він не відбудеться через фінансові проблеми нашого клубу. Президент Олександр Ярошенко контактує з командою, проте нової інформації немає – борги не сплачуються.



Потрібно шукати людей, які цікавляться футболом. Інших варіантів не бачу. Про тренувальні збори можете навіть не питати. Зараз головне – знайти інвесторів, і лише потім думати про тих, хто залишиться у команді.



Ніхто з гравців не покинув команду. Але нам п'ять місяців не платять зарплати. Футболісти будь-якої миті можуть розірвати контракт. Швидше за все, так і буде. Команда не збиратиметься на тренування найближчим часом – всі гравці поїхали додому", – розповів Краснопьоров.