Металіст впевнено переграв Ниву у 12 турі Першої ліги
Сьогодні, 12 жовтня, у межах 12 туру чемпіонату Першої ліги відбувся матч між тернопільською Нивою та Металістом.
Впевнену перемогу з рахунком 2:0 здобули харків'яни, перший гол забив 36-річний захисник Віталій Федорів, а остаточний результат поєдинку встановив 18-річний Данило Приходько.
Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
13 жовтня, 12 тур
Металіст – Нива Тернопіль 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 53 Федорів, 2:0 – 74 Приходько.
Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще два матчі:
- 13:00. Минай – Агробізнес
- 14:30. Буковина – Поділля
Нагадаємо, у попередньому турі Агробізнес переміг Буковину, Металіст 1925 розгромив Кремінь, а Прикарпаття зіграло в суху нічию з Минаєм.