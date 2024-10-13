Металіст впевнено переграв Ниву у 12 турі Першої ліги

Сьогодні, 12 жовтня, у межах 12 туру чемпіонату Першої ліги відбувся матч між тернопільською Нивою та Металістом.

Впевнену перемогу з рахунком 2:0 здобули харків'яни, перший гол забив 36-річний захисник Віталій Федорів, а остаточний результат поєдинку встановив 18-річний Данило Приходько.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

13 жовтня, 12 тур

Металіст – Нива Тернопіль 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Федорів, 2:0 – 74 Приходько.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще два матчі:

13:00. Минай – Агробізнес

14:30. Буковина – Поділля

Нагадаємо, у попередньому турі Агробізнес переміг Буковину, Металіст 1925 розгромив Кремінь, а Прикарпаття зіграло в суху нічию з Минаєм.