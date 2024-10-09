Металіст розгромно здолав Поділля в 11 турі Першої ліги
Сьогодні, 9 жовтня, відбувся матч 11 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.
Хмельницьке Поділля вдома приймало харківський Металіст, гра завершилася з рахунком 0:3 на користь гостів. Всі голи були забиті у другій половині зустрічі.
Чемпіонат України – Перша ліга
11 тур, 9 жовтня
Поділля – Металіст 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 – 47 Ісаєнко, 0:2 – 72 Чідомере, 0:3 – 88 Горянов.
Наразі лідером Першої ліги залишається Агробізнес, команда здобула 8 перемог у 8 матчах та має в активі 24 очка. На другому місці розташувалася СК Полтава з 20 балами.
Нагадаємо, напередодні сумська Вікторія та запорізький Металург відкрили 11 тур чемпіонату безгольовою нічиєю.