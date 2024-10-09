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Металіст розгромно здолав Поділля в 11 турі Першої ліги

Андрій Яросименко — 9 жовтня, 15:10
Металіст розгромно здолав Поділля в 11 турі Першої ліги

Сьогодні, 9 жовтня, відбувся матч 11 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.

Хмельницьке Поділля вдома приймало харківський Металіст, гра завершилася з рахунком 0:3 на користь гостів. Всі голи були забиті у другій половині зустрічі.

Чемпіонат України – Перша ліга
11 тур, 9 жовтня

Поділля – Металіст 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Ісаєнко, 0:2 – 72 Чідомере, 0:3 – 88 Горянов.

Наразі лідером Першої ліги залишається Агробізнес, команда здобула 8 перемог у 8 матчах та має в активі 24 очка. На другому місці розташувалася СК Полтава з 20 балами.

Нагадаємо, напередодні сумська Вікторія та запорізький Металург відкрили 11 тур чемпіонату безгольовою нічиєю.

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Агробізнес

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