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Атлетико оговтався після саги з Довбиком і перемкнувся на іншого нападника

Ігор Чернявський — 30 липня, 13:30
Атлетико оговтався після саги з Довбиком і перемкнувся на іншого нападника

Атлетико націлився на підписання нападника Вільярреала Александра Серлота.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, за 28-річного норвежця "матрацникам" доведеться заплатити майже стільки ж, скільки й Жирона вимагала за Довбика — 38 мільйонів євро.

Цікаво, що до початку переговорів із Довбиком Рома також цікавилася Серлотом. Нагадаємо, саме Александр нав’язав Артему серйозну боротьбу за звання найкращого бомбардира Ла Ліги.

В передостанньому турі нападник Вільярреала оформив покер у ворота Реала та випередив українця на два голи, але Довбик відповів на це своїм хет-триком Гранаді та все ж відстояв трофей Пічічі.

Нагадаємо, Довбик був у кроці від переходу в Атлетико, аж поки в ситуація не втрутилася Рома. Пізніше агент нападника збірної України розповів, що не побачив у мадридському клубі "серйозного проєкту для Артема".

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