Клуб, який цікавиться Довбиком, зробив пропозицію щодо Серлота

Рома запропонувала Вільярреалу 30 мільйонів євро за норвезького нападника Александра Серлота.

Про це повідомив журналіст Relevo Маттео Моретто у своєму X (Twitter).

За його інформацією, іспанський клуб не влаштувала пропозиція римлян. Втім, переговори продовжуються. Нагадаємо, раніше була інформація, що Рома оцінює потенційний трансфер Артема Довбика, якого вже майже підписав мадридський Атлетико.

Цікаво, що саме Алекандр Серлот ледь не відібрав у Довбика звання найкращого бомбардира Ла Ліги наприкінці минулого сезону. Норвежець відвантажив 4 м’ячі Реалу, але в останньому турі, коли йому потрібно було забивати бодай один гол, Александр зазнав травми в матчі з Осасуною.