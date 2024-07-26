Агент Довбика назвав причини зриву трансферу в Атлетико

Агент українського нападника Артем Довбика Олексій Люндовський заявив, що причинами зриву переходу гравця в Атлетико Мадрид стали несерйозний проєкт та погані фінансові умови.

Про це агент розповів у коментарі Українському футболу.

"Атлетико – великий клуб, але ми не побачили тут серйозний проєкт для Артема, і їхня пропозиція у фінансовому плані значно поступається пропозиціям від інших зацікавлених у найкращому бомбардирі Ла Ліги клубів", – сказав Люндовський.

Напередодні з'явилась інформація, що Довбик близький до переходу в італійську Рому.

При цьому всьому ще зовсім нещодавно повідомлялося, що в Атлетико впевнені в підписанні українського бомбардира.