Назавжди у наших серцях: Перес – про відхід Модрича

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес заявив, що хорватський півзахисник Лука Модрич залишив великий слід в історії клубу.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

"Лука Модрич назавжди залишиться в серцях усіх уболівальників Реала як унікальний та зразковий футболіст, який завжди уособлював цінності Реала. Його гра закохала уболівальників Реала та уболівальників по всьому світу. Його спадщина залишиться назавжди", – сказав Перес.

Нагадаємо, сторони домовились не продовжувати контракт, який завершується влітку. Гравець братиме участь у клубному чемпіонаті світу-2025, який проходитиме з 15 червня по 13 липня. Цей турнір стане для хавбека останнім у футболці "бланкос".

За інформацією Фабріціо Романо, ініціатором відходу гравця стало керівництво Реала, яке хоче розпочати "молоду еру" у клубі.

Нагадаємо, що хорватський півзахисник приєднався до Реала влітку 2012 року, перейшовши з Тоттенгема за 35 мільйонів євро. За 13 років в Мадриді півзахисник провів 590 матчів, у яких відзначився 43 голами та 95 асистами.

Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.

У січні цього року Лука Модрич побив рекорд Ференца Пушкаша та став найвіковішим автором голу в історії Реала.