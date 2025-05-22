Стала відома причина відходу Модрича з Реала
Рішення про відхід півзахисника мадридського Реала Луки Модрича ухвалив клуб.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
39-річний хорват планував залишитися у складі "вершкових" на наступний сезон, проте керівництво клубу вирішило розпрощатися з гравцем та розпочати "молоду еру".
Зазначається, що Модрич з повагою поставився до даного рішення та йде з мадридського клубу, залишившись у хороших стосунках із керівництвом.
Лука Модрич приєднався до Реала влітку 2012 року, перейшовши з Тоттенгема за 35 мільйонів євро. За 13 років в Мадриді півзахисник провів 590 матчів, у яких відзначився 43 голами та 95 асистами.
У складі команди він виграв 28 трофеїв.
Раніше стало відомо, що один з форвардів "бланкос" ризикує пропустити цей турнір через травму.