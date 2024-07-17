Атлетико планує підписати переможця Євро-2024

Атлетико Мадрид планує підписати футболіста Лейпцига та збірної Іспанії Дані Ольмо.

Про це повідомляє BILD.

Зазначається, що попри інтерес Манчестер Сіті, Барселони та Баварії, фаворитами на підписання гравця є саме "матрацники". До суботи, 20 липня, гравця можна підписати за 60 мільйонів євро, після цієї дати спливає термін дії клаусули.

За інформацією джерела, сторони провели перемовини між собою і керівництво іспанського клубу серйозно націлилось на Ольмо. Сам футболіст також хотів би повернутися в рідну країну та доєднатися до клубу, з яким він зможе поборотися за титули.

Нагадаємо, напередодні Ольмо разом зі збірною Іспанії переміг Англію у фіналі Євро-2024.