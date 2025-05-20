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Болонья після перемоги в Кубку Італії викупила захисника Лаціо

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 13:27
Ніколо Казале
Ніколо Казале
ФК Болонья

Болонья оголосила про викуп контракту центрального захисника Лаціо Ніколо Казале.

Про це повідомила пресслужба "россоблу".

Угода розрахована до літа 2028 року. Гравець перебрався до Болоньї минулого літа на правах оренди з римського колективу та за цей час зіграв 23 матчі у всіх турнірах, записавши до свого пасиву дві жовті картки.

Зазначимо, що Казале допоміг команді здолати Мілан у фіналі Кубку Італії, з'явившись на полі в середині другого тайму.

Відео голу та огляд цього поєдинку доступний на сайті "Чемпіон".

Болонья Лаціо Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери

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