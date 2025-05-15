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"Россонері" без трофею: огляд матчу Мілан – Болонья

Руслан Травкін — 15 травня 2025, 07:35
Россонері без трофею: огляд матчу Мілан – Болонья
x.com/BolognaFC1909en

Вчора, 14 травня, відбувся фінал Кубку Італії, в якому зійшлися Мілан і Болонья.

"Россоблу" завдяки голу Ндоє здобули мінімальну перемогу.

Огляд матчу

Кубок Італії – фінал
14 травня

Мілан – Болонья 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ндоє (53)

Болонья втретє в історії стала володарем Кубку. Востаннє вони здобували цей трофей ще в 1974 році.

Раніше стало відомо, що колишні гравці Мілана, Челсі, Реала та Манчестер Юнайтед візьмуть участь у виставковому матчі в Росії.

Болонья Кубок Італії Мілан огляд матчу

Мілан

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