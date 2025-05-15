"Россонері" без трофею: огляд матчу Мілан – Болонья
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Вчора, 14 травня, відбувся фінал Кубку Італії, в якому зійшлися Мілан і Болонья.
"Россоблу" завдяки голу Ндоє здобули мінімальну перемогу.
Огляд матчу
Кубок Італії – фінал
14 травня
Гол: 0:1 – Ндоє (53)
Болонья втретє в історії стала володарем Кубку. Востаннє вони здобували цей трофей ще в 1974 році.
Раніше стало відомо, що колишні гравці Мілана, Челсі, Реала та Манчестер Юнайтед візьмуть участь у виставковому матчі в Росії.