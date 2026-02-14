Баварія впевнено перемогла Вердер, Баєр Леверкузен рогромно здолав Санкт-Паулі у 22 турі Бундесліги

Сьогодні, 14 лютого, продовжився 22-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Айнтрахт Франкфурт упевнено розібрався з Борусією Менхенгладбах, забезпечивши результат завдяки голам Брауна, Амаїмуні та Кнауффа. Баєр Леверкузен розгромив Санкт-Паулі, відзначившись чотирма закинутими м'ячами від Кванси, Шика, Тапсоби та Поку.

Баварія Мюнхен на виїзді не залишила шансів Вердеру, де дубль Гаррі Кейна та гол Горецки принесли команді три очки. Гамбург у напруженому поєдинку переграв Уніон Берлін, вирвавши перемогу завдяки дублю Кенігсдорффера та голу Капальдо.

Гоффенгайм розгромив Фрайбург, забивши всі три м'ячі у другому таймі зусиллями Асллані, Кабака та Жандре.

Далі о 19:30 футбольний день в Німеччині завершить зустріч Кельна зі Штутгартом.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

22 тур, 14 лютого

Айнтрахт Франкфурт – Боруссія М. 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 24 Браун, 2:0 – 34 Амаїмуні, 3:0 – 75 Кнауфф

Баєр Леверкузен – Санкт-Паулі 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Кванса, 2:0 – 14 Шик, 3:0 – 52 Тапсоба, 4:0 – 78 Поку

Вердер Бремен – Баварія Мюнхен 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 22 Кейн (пенальті), 0:2 – 25 Кейн, 0:3 – 70 Горецка

Гамбург – Уніон Берлін 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 28 Кверфельд (пенальті), 1:1 – 35 Кенігсдорффер, 2:1 – 45+2 Капальдо, 3:1 – 82 Кенігсдорффер, 3:2 – 89 Ілич

Гоффенгайм – Фрайбург 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Асллані, 2:0 – 51 Кабак, 3:0 – 90+5 Жандре

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Боруссія Дортмунд розгромно перемогла Майнц.