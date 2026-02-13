Боруссія Дортмунд розгромно перемогла Майнц у домашньому матчі 22 туру Бундесліги

У п'ятницю, 13 лютого, стартував 22-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26, у першому матчі якого Боруссія Дортмунд розгромила Майнц із рахунком 4:0, фактично вирішивши долю матчу ще до перерви завдяки дублю Гірассі та голу Баєра.

Справжнім героєм зустрічі став Юліан Рюерсон, який записав до свого активу хет-трик із асистів, а остаточну крапку в розгромі поставив автогол Домініка Кора наприкінці поєдинку.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

22 тур, 13 лютого

Боруссія Д – Майнц 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 10 Гірассі, 2:0 – 15 Баєр, 3:0 – 42 Гірассі, 4:0 – 84 Кор (автогол)

