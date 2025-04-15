ЗМІ: Ювентус готовий віддати 50 мільйонів євро за Довбика

Форвард збірної України Артем Довбик може влітку перейти з Роми в Ювентус.

Про це повідомляє TuttoCalcioEstero.

Влітку на Ювентус чекають значні перебудови в лінії атаки. Команду покине Душан Влахович, а орендованого у ПСЖ Рандаля Коло Муані викупляти не будуть.

На заміну їм туринський клуб планує підписати Довбика, за якого готові віддати 50 мільйонів євро. При цьому, Рома не збирається продавати свого нападника навіть за таку суму. Минулого року столичний клуб віддав Жироні за 27-річного українця 30,5 мільйона євро.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 3 асисти у 41 матчі за Рому в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що римський клуб готує 20 мільйонів євро на форварда Ліона Жоржа Мікаутадзе, який повинен стати конкурентом для Довбика за місце в основі.