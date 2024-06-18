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Турецькі та грузинські фани влаштували масову бійку перед матчем на Євро-2024

Игорь Чернявский — 18 червня, 18:40
Турецькі та грузинські фани влаштували масову бійку перед матчем на Євро-2024

Турецькі та грузинські вболівальники влаштували масову бійку на "Вестфалленштадіон" у Дортмунді перед матчем своїх національних збірних у 1 турі Євро-2024.

Два фанатських угруповання билися між собою через барикаду, що розділяє трибуни. Також хулігани кидали один в одного різні предмети.

Початок матчу між збірними Туреччини та Грузії запланований на 19:00 за київським часом. Зі стартовими складами команд можна ознайомитися тут.

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