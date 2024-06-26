Україна зіграє з Бельгією, Словаччина — з Румунією в 3 турі Євро-2024

У середу, 26 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу буде зіграно чотири матчі третього туру групового етапу.

У групі E збірна України зустрінеться з Бельгією, а Словаччина — з Румунією. У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу. Якщо Словаччина та Румунія розпишуть мирову, то гарантують вихід до 1/8 фіналу.

Також у групі F дебютант ЧЄ Грузія зустрінеться з Португалією, яка достроково виграла групу. У паралельній грі Чехія зіграє з Туреччиною. Чехам необхідна перемога для виходу в наступний етап змагань.

Євро-2024, Німеччина

3 тур, 26 червня

Група E

19:00 Словаччина — Румунія

19:00 Україна — Бельгія

Група F

22:00 Грузія — Португалія

22:00 Чехія — Туреччина

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Раніше Словенія вперше в історії вийшла у плей-оф континентальної першості, а Хорватія достроково покинула турнір.