Збірна Чехії — збірна Туреччини: де дивитися матч Євро-2024
Збірна Чехії зіграє проти Туреччини в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Матч відбудеться у середу, 26 червня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Туреччина з трьома очками наразі посідає друге місце в групі F. Підопічні Вінченцо Монтелли не можуть вийти на перше місце у квартеті через поразку від Португалії, яка має 6 очок. Чехія зіграла внічию з Грузією та може претендувати на другу сходинку в разі перемоги.
У паралельній грі Грузія зустрінеться з Португалією.