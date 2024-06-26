Збірна Чехії — збірна Туреччини: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Чехії зіграє проти Туреччини в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у середу, 26 червня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Туреччина з трьома очками наразі посідає друге місце в групі F. Підопічні Вінченцо Монтелли не можуть вийти на перше місце у квартеті через поразку від Португалії, яка має 6 очок. Чехія зіграла внічию з Грузією та може претендувати на другу сходинку в разі перемоги.

У паралельній грі Грузія зустрінеться з Португалією.