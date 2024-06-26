Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Збірна Чехії — збірна Туреччини: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 26 червня, 09:00
Збірна Чехії — збірна Туреччини: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Чехії зіграє проти Туреччини в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у середу, 26 червня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Туреччина з трьома очками наразі посідає друге місце в групі F. Підопічні Вінченцо Монтелли не можуть вийти на перше місце у квартеті через поразку від Португалії, яка має 6 очок. Чехія зіграла внічию з Грузією та може претендувати на другу сходинку в разі перемоги.

У паралельній грі Грузія зустрінеться з Португалією.

Збірна Туреччини з футболу Збірна Чехії з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна Туреччини з футболу

Гашек: Туреччина має дуже класних гравців
Україна зіграє з Бельгією, Словаччина — з Румунією в 3 турі Євро-2024
Монтелла: Португалія — одна з найкращих команд Європи
Сілва: Ми стали на крок ближче до нашої мети — перемоги на Євро-2024
Мартінес: Збірна Туреччини має винятковий талант, але ми зупинили їх

Останні новини