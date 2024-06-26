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Гашек: Туреччина має дуже класних гравців

Андрій Яросименко — 26 червня, 08:09
Гашек: Туреччина має дуже класних гравців

Головний тренер збірної Чехії на Євро-2024 Іван Гашек вважає, що Туреччина має класних гравців у команді.

Його слова передає УЄФА.

"Я радий, що майже всі мої хлопці готові грати. Я відчуваю позитивну енергію навіть від тих гравців, які не так багато грали. Це ще одна причина, чому я хочу, щоб ми вийшли із групи. Ми хочемо дати їм ще одну нагоду проявити себе.
Туреччина має дуже класних гравців. Італійський тренер прищепив команді дисципліну. Вони додали у тактиці. Деякі турецькі футболісти виступають за клуби світового рівня. Думаю, вони гратимуть у чотири захисники, але можливий варіант і з п'ятьма гравцями в обороні", — висловився тренер.

Матч Туреччина — Чехія відбудеться сьогодні, 26 червня, початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в другому турі групового етапу Чехія зіграла внічию з Грузією, а в першому — поступилась Португалії. Турки відзначились перемогою над збірною Грузії, та програшем португальцям.

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