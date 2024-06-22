Монтелла: Португалія — одна з найкращих команд Європи

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла вважає, що Португалія є однією з найсильніших європейських збірних.

Його слова передає УЄФА.

"Ми добре грали 20 хвилин, створювали можливості, але були покарані за першу ж помилку. Друге - такі речі трапляються у футболі. Я думаю, що Португалія - одна з найкращих команд Європи, і сьогодні вони це довели.

Іноді нам не вистачало сміливості, але це трапляється з гравцями, які не мають досвіду на фінальній стадії. Ми не були зосереджені на наступному матчі, ми були зосереджені на цьому.

Арда не міг грати більше 30 хвилин без ризику отримати травму; врешті-решт я поступився і дозволив йому грати. Коли ти граєш раз на чотири дні, це зовсім інший вид навантажень, тому потрібна ротація гравців. Сьогодні нас суворо покарали, але ми повинні бути позитивно налаштовані, насолоджуватися багатьма хорошими речами, які ми зробили. Нам потрібно бути готовими до наступної гри, коли ми можемо поставити все на кін", — сказав наставник.

Туреччина розгромно поступилася Португалії в другому турі Євро-2024. Ця перемога забезпечила португальцям вихід у плей-оф чемпіонату Європи з першого місця у групі F. Вони зіграють з третьою сходинкою групи A, B, або С.

Нагадаємо, в першому турі Туреччина в матчі-трилері здолала Грузію, а Португалія в компенсований час дотиснула Чехію.

В останньому турі групового етапу турки поміряються силами з чехами, а португальці зіграють із грузинами. Поєдинки відбудуться в середу, 26 червня, о 22:00 за київським часом.