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Стали відомі стартові склади на матч Туреччина — Грузія

Игорь Чернявский — 18 червня, 18:00
Стали відомі стартові склади на матч Туреччина — Грузія

Збірні Туреччини та Грузії визначилися зі стартовими складами на матч 1 туру Євро-2024.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Туреччина: Гюнок, Айхан, Акайдин, Бардакджі, Кадіоглу, Гюлер, Чалханоглу, Гюлер, Їлдиз, Мюлдюр, Йилмаз.

Запасні: Юксек, Акгюн, Актюркоглу, Баїндир, Демірал, Йокушлу, Каплан, Клілчсой, Озкан, Тосун, Чакир, Челік, Язиджи, Їлдирим.

Грузія: Мамардашвілі, Кверквелія, Кашія, Двалі, Какабадзе, Меквабішвілі, Кочорашвілі, Чакветадзе, Цитаїшвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе.

Запасні: Алтунашвілі, Гвелесіані, Гочолейшвілі, Гугешашвілі, Давіташвілі, Зівізадзе, Квеквескірі, Квілітая, Кітеїшвілі, Лобжанідзе, Лочошвілі, Сігуа, Табідзе, Шенгелія.

Для Грузії цей матч є дебютом на великих турнірах. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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