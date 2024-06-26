Монтелла: Вболівальники мають підтримувати нас із першої хвилини

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла вважає, що в матчі третього туру групового етапу Євро-2024, вболівальники мають підтримувати команду з першої до останньої хвилини.

Його слова передає УЄФА.

"Коли мене призначили, головною метою був вихід на Євро-2024 і ми вийшли з першого місця в групі. З 2008 року ми не доходили до плей-оф, але налаштовані рішуче та готові боротися. Наші вболівальники повинні підтримувати нас з першої до останньої хвилини", — сказав тренер.

Матч Туреччина — Чехія відбудеться сьогодні, 26 червня, початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в другому турі групового етапу турки розгромно програли Португалії, а в першому відзначились перемогою над Грузією.