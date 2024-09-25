Перед матчем Динамо – Лаціо поліція Гамбурга затримала озброєних італійських вболівальників

У німецькому місті Гамбург, де київське Динамо гратиме номінально домашній матч в рамках 1-го туру основного етапу Ліги Європи проти Лаціо, місцева поліція затримала озброєних італійських вболівальників.

Про це повідомляє NDR.

За інформацією джерела, офіцери помітили групу в темному одягу. Коли до них наблизилися, чоловіки спробували втекти. Тоді поліцейські викликали підкріплення. Усіх 50 хуліганів взяли під варту. 50 фанатів Лаціо мали при собі ножі, палиці, рейки та молотки, якими відбивають м’ясо.

Зараз їх перевіряють за фактом створення збройного угруповання. Їм також заборонили перебувати сьогодні ввечері на стадіоні "Фолькспаркштадіон", на якому кияни гратимуть проти "біло-блакитних".

Зазначимо, що на початку вересня 2024 року фанати німецького Гамбурга із групи HSV Supporters Club виступили із заявою проти оренди їхнього стадіону київським Динамо.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі Динамо – Лаціо, починаючи з 21:30 за київським часом.