Німецькі вболівальники виступили проти оренди стадіону Динамо

Вболівальники німецького Гамбурга із групи HSV Supporters Club виступили із заявою проти оренди їхнього стадіону київським Динамо.

Відповідний допис опубліковано у соцмережі X.

У публікації вказано, що члени клубу вважають, що у деяких гравців "біло-синіх" простежується расистська та дискримінаційна поведінка. Уточнюється, що не можна звинувачувати весь клуб через дії певних осіб, але все це через відсутність реакції від керівництва команди.

"HSV орендує свій стадіон українському клубу Динамо на сезон Ліги Європи-2024/25. Ми, як керівництво відділу HSV Supporters Club, сприймаємо це критично з огляду на наші цінності.

Ми розуміємо, що HSV отримує економічну вигоду від такої угоди, і ми принципово підтримуємо солідарність зі людьми та клубами, які страждають від війни.

Але у випадку з київським Динамо, HSV передає свій стадіон клубу, в колі якого неодноразово трапляється расистська та дискримінаційна поведінка, Поведінка, яка ніколи не повинна мати місця на нашому стадіоні.

Не можна звинувачувати цілий клуб у тому, що в його середовищі є такі тенденції серед гравців, якщо клуб на це реагує, якщо клуб займає чітку позицію проти цього і діє рішуче, з київським Динамо це не так, як ми розуміємо, послідовних дій проти такої поведінки немає.

Якщо ми серйозно ставимося до наших цінностей, то "Фолькспаркштадіон" не можна орендувати цим клубам, які не відстоюють ці цінності. "Любіть Гамбург — ненавидьте расизм" стає пустою фразою, коли клуб, який не відповідає основоположним ставленням, проводить домашні матчі на нашому стадіоні.

Ми очікуємо, що відповідальні в HSV зроблять публічну заяву та концепцію того, як забезпечити, щоб "Фолькспаркштадіон" був місцем, де живуть цінності HSV, навіть коли сама команда не грає", — йдеться у дописі.