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Разом з Іньєстою та Кроосом: Коноплянка потрапив у символічну збірну з гравців, що завершили кар'єру в 2024

Олексій Мурзак — 3 січня 2025, 16:33
Разом з Іньєстою та Кроосом: Коноплянка потрапив у символічну збірну з гравців, що завершили кар'єру в 2024
Євген Коноплянка
УАФ

Колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка потрапив до символічної збірної гравців, які повісили бутси на цвях у 2024 році.

Рейтинг склав портал Transfermarkt.

Символічна збірна виглядає наступним чином: Клаудіо Браво – Рафаель Варан, Жоель Матіп, Пепе – Тьяго Алькантара, Тоні Кроос, Нані, Андрес Іньєста, Євген Коноплянка – Маруан Феллайні, Сіндзі Окадзака.

Коноплянка протягом своєї кар'єри виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар, Краковію та ЧФР Клуж.

17 липня 2024 року він оголосив про завершення професійної ігрової кар'єри.

Клаудіо Браво Євген Коноплянка Матіп Нані Пепе Андрес Іньєста Рафаель Варан Тоні Кроос Тьяго Алькантара

Євген Коноплянка

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