Разом з Іньєстою та Кроосом: Коноплянка потрапив у символічну збірну з гравців, що завершили кар'єру в 2024

Колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка потрапив до символічної збірної гравців, які повісили бутси на цвях у 2024 році.

Рейтинг склав портал Transfermarkt.

Символічна збірна виглядає наступним чином: Клаудіо Браво – Рафаель Варан, Жоель Матіп, Пепе – Тьяго Алькантара, Тоні Кроос, Нані, Андрес Іньєста, Євген Коноплянка – Маруан Феллайні, Сіндзі Окадзака.

Коноплянка протягом своєї кар'єри виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар, Краковію та ЧФР Клуж.

17 липня 2024 року він оголосив про завершення професійної ігрової кар'єри.