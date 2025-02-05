Реал може підписати короткостроковий контракт із Пепе
Пепе
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Легендарний португальський захисник Пепе може відновити кар’єру та повернутися в мадридський Реал.
Про це повідомляє El Gol Digital.
Зараз іспанський клуб має величезні кадрові проблеми в центрі захисту. Едер Мілітао і Антоніо Рюдігер травмовані, нещодавно до лазарету повернувся Давід Алаба.
Зі здорових центральних захисників у розпорядженні Карло Анчелотті залишилися лише Рауль Асенсіо та Хесус Вальєхо.
Реал терміново шукає посилення в центр захисту на ринку вільних агентів. Пепе завершив кар’єру влітку 2024 року, проте в Мадриді сподіваються вмовити його відновити виступи та підписати з клубом короткостроковий контракт.
Пепе виступав за Реал у 2007 – 2017 роках, з мадридським клубом 41-річний португалець тричі вигравав Лігу чемпіонів.