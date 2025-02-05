Реал може підписати короткостроковий контракт із Пепе

Легендарний португальський захисник Пепе може відновити кар’єру та повернутися в мадридський Реал.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Зараз іспанський клуб має величезні кадрові проблеми в центрі захисту. Едер Мілітао і Антоніо Рюдігер травмовані, нещодавно до лазарету повернувся Давід Алаба.

Зі здорових центральних захисників у розпорядженні Карло Анчелотті залишилися лише Рауль Асенсіо та Хесус Вальєхо.

Реал терміново шукає посилення в центр захисту на ринку вільних агентів. Пепе завершив кар’єру влітку 2024 року, проте в Мадриді сподіваються вмовити його відновити виступи та підписати з клубом короткостроковий контракт.

Пепе виступав за Реал у 2007 – 2017 роках, з мадридським клубом 41-річний португалець тричі вигравав Лігу чемпіонів.